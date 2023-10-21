بلينكن يؤكد لميقاتي دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني وقلقه من التوترات على الحدود الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات هاتفية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تناولت سبل دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني، والتوترات على الحدود الجنوبية للبنان.

أعرب بلينكن خلال الاتصال- عن دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني، وقلقه المتزايد بشأن التوترات المتزايدة على طول الحدود الجنوبية للبنان.

أكد بلينكن وفق بيان ورد على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم السبت، أهمية “احترام مصالح الشعب اللبناني، الذي سيتأثر بانجرار لبنان إلى الصراع بين حماس وإسرائيل”.

أعرب بلينكن عن تعازيه لعائلات المدنيين اللبنانيين الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي نتيجة للنزاع، مشددًّا على استمرار دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، الضامنين الشرعيين الوحيدين لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: “إن انتصار إسرائيل وأوكرانيا أمر أساسي لأمننا القومي”، حسبما أفادت قناة الجزيرة، في نبأ عاجل.

حث الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، القادة الإسرائيليين على الامتناع عن شن هجوم كبير على حزب الله اللبناني، الأمر الذي قد يفتح جبهة حرب ثانية بخلاف الصراع مع حركة حماس، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت.

تشعر واشنطن بالقلق من أن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة إسرائيل، يضغطون لاتخاذ إجراءات على جبهتها الشمالية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ من هناك ومحاولات التسلل إلى الحدود.

يتجلى القلق في أن "يتم جر إيران والولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة"، وفقًا للصحيفة.

تابعت "نيويورك تايمز": "واشنطن تعمل من خلال قنوات إضافية على السيطرة على حزب الله، كما يتم إرسال رسائل تحذِّرُ طهران من مزيد من التصعيد".

في السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدد من الصحفيين، الجمعة، أن باريس بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله من أجل ثنيه عن الدخول في النزاع بين إسرائيل وحماس.

يشن حزب الله وجماعات فلسطينية متحالفة معه في لبنان، هجمات صاروخية يومية على شمال إسرائيل، منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

نزح الآلاف من قرى جنوب لبنان بسبب الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل، التي أخلت هي الأخرى المستوطنات القريبة من مناطق التوترات.