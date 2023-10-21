مظاهرات حاشدة في عدد من عواصم العالم دعمًا لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الكثير من العواصم العربية والعالمية، مظاهرات حاشدة ومسيرات تضامنًا مع قطاع غزة واستنكارًا للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والذي أوقع آلاف الشهداء وآلاف الجرحى.

المغرب:

خرج الآلاف من المغاربة مساء أمس، في وقفات ومظاهرات متفرقة في كل أنحاء المملكة، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالقصف واستهداف المدنيين.

ردد المتظاهرون شعارات تطالب الدول العربية والإسلامية بالتدخل لوقف الحرب ومساندة فلسطين، وخصوصًا غزة.

البحرين:

انطلقت التظاهرات في البحرين مساء أمس، تضامنًا مع قطاع غزة واستنكارًا للمجازر التي كان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني.

طالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي من المنامة وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال.

اليمن:

في اليمن نزلت حشود غفيرة إلى الشوارع تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، وشهدت العاصمة صنعاء طوفانًا بشريًا يحمل الرايات والأعلام اليمنية والفلسطينية تنديدًا بالعمل العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع المحاصر.

تتواصل المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في الكثير من المدن الجزائرية تنديدًا بالعدوان على قطاع غزة، كما سجلت أمس مظاهرات طلابية حاشدة في البلاد.

الجزائر:

جدد الجزائريون، موعدهم مع مظاهرات ينتظر أن تكون مليونية تجوب 58 ولاية، لنصرة القضية الفلسطينية، والتنديد بالقصف الهمجي المستمر على قطاع غزة، كان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني الذي سقط فيه أكثر من 500 شهيد في صور صادمة مروعة، أذهلت العالم وفضحت الجيش الإسرائيلي.

مصر:

شهدت مصر وقفات ومسيرات ومظاهرات تضامنًا مع الفلسطينيين، وحمل المتظاهرون لافتات: “علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل ومصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عددٌ من المحامين أعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، ورددوا شعارات مثل: “غزة غزة أرض العزة”، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي، وتساءل البعض الآخر بشعارات: “واحد اتنين الجيش العربي فين؟؟”

يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

قوبلت طوفان الأقصى بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية، إذْ يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

فرنسا:

وافقت شرطة باريس على تنظيم تظاهرة من أجل غزة، غدًا الأحد في ميدان "الجمهورية"، محذرة في الوقت نفسه من أنه “لن يتم التسامح بأي تجاوزات”.

أوضحت الشرطة، أن هذا التجمع جاء بناء على دعوة جماعية؛ للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، محذرة من أنه "لن يتم التسامح بأي تجاوزات".

تأتي هذه الموافقة على هذه التظاهرة والتجمع بعد أن خرج آلافٌ من الأشخاص في العاصمة الفرنسية (باريس) في مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، مساء الخميس الماضي في ظل استمرار القصف المستمر على قطاع غزة.

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد شهداء القطاع ارتفع إلى 4385، بينما زاد عدد المصابين إلى 13651 منذ تصعيد الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر.

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، اليوم السبت: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 1661 طفلًا، جراء عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، و27 طفلًا في الضفة الغربية في الفترة ذاتها، أي بمعدل 120 طفلًا يوميًّا".