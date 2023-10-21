مباحثات بين رئيس وزراء العراق وملك الأردن لوقف العدوان على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت، ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، للعمل على توحيد الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، طبقًا لمبادرة العراق.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع ملك الأردن على هامش قمة القاهرة للسلام؛ لبحث تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية.

تناول اللقاء - أيضًا - التباحث في مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء الشعبي الفلسطيني الشقيق، في ظل استهداف المدنيين والمستشفيات والنقص الحاصل في الإمدادات والاحتياجات الطبية والإنسانية.

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أهمية العمل على توحيد الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، طبقًا لمبادرة العراق، والتخفيف من آثار هذا العدوان وتقديم المساعدات للفلسطينيين من خلال تأسيس صندوق خاص بهم وحماية حقوقهم.