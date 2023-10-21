روسيا : نواصل إعداد قوائم إخلاء مواطنينا من غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت المتحدثة باسم مكتب التمثيل الروسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، علياء زاريبوفا، إن الدبلوماسيين الروس يواصلون إعداد قوائم إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وتعليقا على احتمالات إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة، قالت زاريبوفا لوكالة تاس الروسية إن العمل على القوائم مستمر.

وتابعت: "يجري تجميع القوائم. ونحن نعمل على هذه القضية. الأسماء الموجودة في القوائم ضمن نفس الحدود. هناك حوالي 700 شخص، منهم أكثر من 400 روسي".

وأوضحت البعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه لا توجد معلومات حول المواعيد المحتملة حتى الآن.

وفي سياق متصل عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى عمان، مساء اليوم السبت، بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها مصر ، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

كان العاهل الأردني قد شارك في قمة القاهرة للسلام على رأس وفد ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني.

وأكد العاهل الأردني أن ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي هو جريمة حرب، مشددا على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين الأبرياء وإدخال المساعدات بشكل إلى أهالي غزة.

قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين لوتشيا إلمي، اليوم ،السبت/، إن مليون طفل فى قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.

وأضافت إلمى - فى إفادة صحفية - أن المساعدات التى دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية فى القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا.