كيفية التقديم في وظائف قوات الطوارئ الخاصة السعودية 1445

ياسر رشاد - القاهرة - بحث السعوديون خلال الفترة الساعات القليلة الماضية، عن وظائف قوات الطوارئ الخاصة السعودية، بعدما فتحت الجهات المعنية باب التقديم على الوظائف الشاغرة لديها في شهر أكتوبر في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية

تعد قوات الطوارئ الخاصة السعودية واحدة من الأفرع الرئيسية التي تتبع رئاسة أمن الدولة السعودية، وكانت سابقًا من القوات التابعة لوزارة الداخلية، إلا أنه تم نقل إدارتها إلى رئاسة أمن الدولة في عام 2017 مع عدد من القطاعات الأخرى في المملكة، والهدف الأساسي من قوات الطوارئ الخاصة هو حفظ الأمن، ومكافحة الإرهاب وحفظ سلامة المواطنين.

شروط التقديم لقوات الطوارئ الخاصة السعودية:

أن يكون المتقدم للوظيفة يحمل الجنسية السعودية، وأن يكون قد ولد ونشأ في المملكة، وكذلك أن يكون والديه سعوديين، ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده خلال خدمته خارج المملكة.

أن يكون متزوجًا من امرأة سعودية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

ألا يكون المتقدم قد تم طرده من أحد الكليات العسكرية.

أن يكون عمره أكبر من 18 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا وقت تقديم الطلب.

ألا يكون عاملًا في أحد الجهات الحكومية، أو أن يكون قد سبق له التعيين على أحد الوظائف الحكومية سواء الخاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

ألا يقل طوله عن 170 سنتيمتر.

أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة.

أن يجتاز المقابلة الشخصية وفقًا لما تحدده اللائحة.

أن يجتاز اختبار القبول.

كيفية التقديم في وظائف قوات الطوارئ الخاصة السعودية

يتم التقديم إلكترونيًا من خلال منصة أبشر السعودية، فمن خلالها يعلن عن المواعيد المقررة لتسجيل طلبات التوظيف، والوظائف المطلوبة، والرتب الشاغرة، كما يقوم المواطن السعودي الراغب في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها من قبل الوزارة أو أي من القطاعات العسكرية أو شبه العسكرية بمعرفة الشروط المطلوبة للتوظيف من خلال المنصة، وكافة التفاصيل التي يحتاج إليها الشخص الراغب في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها من قبل الوزارة أو أي من القطاعات العسكرية أو شبه العسكرية.