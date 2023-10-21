ولي عهد الكويت: "قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر البارز على الساحتين الإقليمية والدولية"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن مبادرة قمة القاهرة للسلام؛ أتت لتؤكد الدور البارز لجمهورية مصر العربية، على الساحتين الإقليمية والدولية؛ "خصوصًا في ظل ما تمر به منطقتنا من تحديات جسام وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان"، مشيرًّا إلى أن موقف دولة الكويت المبدئي الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

أعرب ولي عهد الكويت في برقية أرسلها مساء اليوم السبت للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب عودته من قمة القاهرة إلى الكويت - عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة؛ جسدتا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة والتي تحظى برعاية دائمة واهتمام بالغ من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما أعرب عن تمنيه للرئيس السيسي، بموفور الصحة وتمام العافية، سائلًا المولى عز وجل - أن يكلل بالتوفيق جهوده، لكل ما فيه خير ورفعة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.

وافقت شرطة باريس على تنظيم تظاهرة من أجل غزة، غدًا الأحد في ميدان "الجمهورية"، محذرة في الوقت نفسه من أنه "لن يتم التسامح بأي تجاوزات".

أوضحت الشرطة، أن هذا التجمع جاء بناء على دعوة جماعية؛ للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، محذرة من أنه "لن يتم التسامح بأي تجاوزات".

تأتي هذه الموافقة على هذه التظاهرة والتجمع بعد أن خرج آلاف من الأشخاص في العاصمة الفرنسية (باريس) في مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، مساء الخميس الماضي في ظل استمرار القصف المستمر على قطاع غزة.

حظر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في وقت سابق التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، قائلًا: “إنها من المرجح أن تخل بالنظام العام”، إلا أن آلاف من المواطنين وغالبيتهم من أبناء الجاليات العربية المتواجدة في باريس تجمعوا الخميس الماضي في ميدان "الجمهورية" بباريس، وخرجوا في مظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وقد أعلنت المحكمة الإدارية في باريس - في وقت سابق اليوم - رفع الحظر الذي كان مفروضًا على هذه المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين.

قرر مجلس الدولة الفرنسي، الأربعاء إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن قرر وزير الداخلية الفرنسي منع أي تظاهرات داعمة للفلسطينيين، مبررًّا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد، لكن مجلس الدولة يرى أن الأمر متروك للمحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة.

أعلنت الهند إرسال مساعدات إنسانية ومواد إغاثة للشعب الفلسطيني، وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم،السبت، - أنه من المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى العريش يوم غدٍ الأحد.

أضافت السفارة أن المساعدات تشمل مواد طبية (حوالي 8 أطنان) عبارة عن إمدادات طبية وأدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، كما تضم سوائل الحقن الوريدي ومسكنات الألم.

كما تشمل المساعدات مواد إغاثة (حوالي 30 طنًّا)، وتضم الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه.