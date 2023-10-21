استشهاد 248 فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية



محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

استشهد 248 فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال إسرائيلي على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة "حماس".

وقال رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي في غزة، مساء السبت، إن "هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للأسبوع الثالث دفعت بنزوح نحو مليون و400 ألف نصفهم في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح معروف، أنه تم رصد استهداف 164 ألف وحدة سكنية دمر منها 15100 فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وأضاف أن 67 مقرًا حكوميًا وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرتها هجمات إسرائيل وألحق فيها الضرر الكبير، فيما تعرضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.