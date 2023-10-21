حزب الله: استشهاد مقاتلين خلال العمليات على الحدود مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت استشهاد اثنين من عناصره خلال العمليات التي ينفذها مقاتلوه ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب الجارية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في قصف استهدف موقع تمركزهم بمحاذاة الحدود اللبنانية.

فيما سبقه إعلان حزب الله اللبناني اليوم باستهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف موجهة، ما أدى إلى تدمير عربة "هامر" مدرعة ودبابة وإسقاط طواقمها بين قتلى وجرحى.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعرب عن قلقه من محاولات حزب الله اللبناني للتصعيد؛ في سبيل جذب انتباه قوات الاحتلال من الجنوب إلى الشمال.

ومنذ بدء الحرب الجارية على قطاع غزة، استهدفت القوات التابعة لحزب الله آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين بصواريخ وقذائف موجهة، ليرد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي لعدد من القرى في جنوب لبنان.