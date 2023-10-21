ضربوه بـ"الطوب".. مقتل شاب خلال مشاجرة بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحقق النيابة المختصة في واقعة مقتل شاب علي يد 5 من أصدقائه خلال مشاجرة بينهما "بالطوب " بسبب خلافات حول البيع.

وتلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عاطل - مقيم بدائرة القسم بوفاة نجل شقيقه (بائع - مقيم بذات العنوان) إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلـة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبسؤال المُبلغ قرر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ تطورت لتراشقهم بالحجارة مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.