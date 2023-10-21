أحمد موسى يكشف كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

رد أحمد موسى على سبب مغادرة الأمير تميم بن حمد أمير قطر؛ قمة القاهرة للسلام وسط شائعات على مواقع التواصل بأن المغادرة جاءت بسبب خلاف.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلد"، مساء السبت، إن الجانب الغربي المشارك فى قمة القاهرة للسلام كان يريد وصف حماس بحركة إرهابية، وهذا الأمر تم رفضه من الدول العربية والأفريقية، معقبًا: "هناك فرق بين الأعمال الإرهابية وحركات المقاومة".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن ما تردد حول وجود خلاف داخل قمة القاهرة للسلام ومغادرة أمير قطر غير صحيح، مشيرًا إلى أن قطر كانت حاضرة بقوة وأمير قطر لبى الدعوة وحضر، محذرا من خطورة الانسياق وراء الشائعات التي تبث الفتن دون وجود أي معلومات.