محافظ جنوب سيناء يبحث إنشاء متحف ومستشفى للطيور في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، ماسيميليانو بيازيولى، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الإيطالية العاملة في مجال إدارة المحميات الطبيعية وإدارة الفنادق، وياسر عبد اللاه، مدير أحد شركات السياحة العاملة في شرم الشيخ، لمناقشة سبل استغلال بحيرات الأكسدة.

جاء ذلك في حضور اللواء أحمد الأسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور وليد حسن، مدير عام محميات جنوب سيناء.

واستمع المحافظ، إلى عرض بشأن إمكانية إدارة منطقة أحواض الأكسدة، ومقترح إنشاء متحف للطيور المهاجرة، يتضمن أكبر تليسكوب لمشاهدة الطيور، وإنشاء مستشفى لعلاج الطيور، وذلك بغرض تنشيط السياحة من خلال جذب أكبر عدد من السياح من مختلف دول أوروبا، لمشاهدة الطيور وتصويرها في مختلف أنحاء المحافظة، إضافة إلى جعل مدينة شرم الشيخ مركزًا لسياحة الطيور، والبيئة الطبيعة.

ووجه المحافظ، بدراسة المشروع، وعمل دراسة جدوى، واستطلاع رأي وزارة البيئة والجهات المعنية.