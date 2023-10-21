الرئاسة: الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وموقف مصر من قضية التهجير القسري واضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة القاهرة للسلام بشأن الأوضاع في غزة وجهت رسائلها السياسية بقوة ووضوح، وبيان الرئاسة حول القمة يعبر عن وجهة نظر مصر فقط، لأن وجهات النظر الأخرى جرى التعبير عنها خلال القمة من الكلمات التي ألقاها ممثلو الدول، وهناك الكثير من الدول بطبيعة الحال تتشارك بعض النقاط.

وأضاف متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، اليوم السبت، أن هناك توافق كبير حول الدور الإنساني التي تقوم بها مصر وإرسالها المساعدات عبر معبر رفح.

وأشار إلى العالم شاهد اليوم خلال قمة القاهرة للسلام موقف مصر من قضية التهجير القسري، خاصة أن الرئيس السيسي شرح بجلاء وصراحة وشفافية في حديث مباشر للشعب المصري أبعاد هذه القضية منذ أيام قليلة، واليوم يشهد العالم على موقف مصر على هذا الموضوع.

وتابع المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بتساؤلات واضحة وصريحة، والبيان الذي أصدرته الرئاسة يعبر عن وجهة نظر مصر في هذا الأمر".