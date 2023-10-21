شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات نسائية بالمصري الديمقراطي الاجتماعي يزرن اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اليوم وفد من نساء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، للتضامن معهن في هذه الأوقات العصيبة التي تشهدها القضية الفلسطينية جراء القصف المستمر لقطاع غزة المحتل على مدار الأسبوعين الماضيين، ولتقديم واجب العزاء في استشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأبي، وتعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

أكد الوفد النسائي بكامله عن تضافر الحزب قيادة وأعضاء لتقديم أوجه الدعم المختلفة لأهالي قطاع غزة، ومنها تنظيم حملات التبرع بالدم لمصابي غزة، وجمع التبرعات.

كما أوضحن الجهود المبذولة من قبل الحزب في تنظيم لقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجانب لطرح عدالة القضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضيهم المحتلة منذ عقود طويلة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم والذي يعتبر جريمة حرب.