ذكرت قناة "الجديد" أنّ "قصفًا إسرائيليًّا استهدف منزلًا في منطقة الكسار في بلدة ياطر، يعود لمواطن من آل قدوح، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الكسار في بلدة ياطر والأضرار مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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