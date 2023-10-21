علمت "النشرة"، أن "الدفاعات الجوية لحزب الله تصدت لطائرات التجسس الاسرائيلية فوق مرتفعات جبل الريحان، سجد، والجبور بعد ان اطلقت مسيرة صاروخا نحو جبل الجبور".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حزب الله تصدى لطائرات تجسس اسرائيلية فوق جبل الريحان وسجد والجبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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