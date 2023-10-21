"حزب الله" نعى عنصرين سقطا أثناء قيامهما "بواجبهما الجهادي"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

كذلك أعلن الحزب، أن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".