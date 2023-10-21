أفاد مراسل "المنار"، بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت 5 غارات جوية على أطراف بلدة عيتا الشعب وراميا ومنطقة المكب بين يارون وبنت الجبيل".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": طائرات إسرائيلية نفذت 5 غارات جوية على أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا ومنطقة "المكب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.