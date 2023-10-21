أعلن النّاطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، "أنّنا قمنا بإبلاغ الإخوة القطريّين مساء أمس، أنّنا سنطلق سراح كلّ من: نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، لأسباب إنسانيّة قاهرة ودون مقابل؛ إلّا أنّ حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".
وكان قد أعلن أبو عبيدة أمس، أنّ "استجابةً لجهود قطريّة، أطلقنا سراح محتجَزتَين أميركيّتَين (أمّ وابنتها) لدواع إنسانيّة، ولنُثبت للشعب الأميركي والعالم أنّ ادّعاءات الرئّيس الأميركي جو بايدن وإدارته الفاشيّة، هي ادّعاءات كاذبة لا أساس لها من الصّحة".
من جهته، أشار بايدن إلى "أنّنا قمنا بتأمين الإفراج عن أميركيّتَين احتجزتهما حركة "حماس" رهينتَين، خلال الهجوم الإرهابي المروّع ضدّ إسرائيل في 7 تشرين الأوّل الحالي"، مؤكّدًا أنّ "منذ اللّحظات الأولى لهذا الهجوم، كنّا نعمل على مدار السّاعة لتحرير المواطنين الأميركيّين الّذين احتجزتهم "حماس" كرهائن، ولن نتوقّف حتّى نؤمّن إطلاق سراح المعتقلين".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة: أبلغنا قطر أمس أننا سنطلق سراح أسيرَين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استلامهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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