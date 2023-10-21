أبو عبيدة: أبلغنا قطر أمس أننا سنطلق سراح أسيرَين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استلامهما

أعلن النّاطق العسكري باسم "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ​أبو عبيدة​، "أنّنا قمنا بإبلاغ الإخوة القطريّين مساء أمس، أنّنا سنطلق سراح كلّ من: نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، لأسباب إنسانيّة قاهرة ودون مقابل؛ إلّا أنّ حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

وكان قد أعلن أبو عبيدة أمس​، أنّ "استجابةً لجهود قطريّة، أطلقنا سراح محتجَزتَين أميركيّتَين (أمّ وابنتها) لدواع إنسانيّة، ولنُثبت للشعب الأميركي والعالم أنّ ادّعاءات الرئّيس الأميركي ​جو بايدن​ وإدارته الفاشيّة، هي ادّعاءات كاذبة لا أساس لها من الصّحة".

من جهته، أشار بايدن إلى​ "أنّنا قمنا بتأمين الإفراج عن أميركيّتَين احتجزتهما حركة "حماس" رهينتَين، خلال الهجوم الإرهابي المروّع ضدّ ​إسرائيل​ في 7 تشرين الأوّل الحالي"، مؤكّدًا أنّ "منذ اللّحظات الأولى لهذا الهجوم، كنّا نعمل على مدار السّاعة لتحرير المواطنين الأميركيّين الّذين احتجزتهم "حماس" كرهائن، ولن نتوقّف حتّى نؤمّن إطلاق سراح المعتقلين".