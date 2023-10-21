رئيس وزراء العراق التقى ملك الأردن: للعمل على توحيد الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​محمد شياع السوداني​، إلى أنّ الأخير "التقى ملك الأردن ​عبدالله الثاني​، في العاصمة المصريّة ​القاهرة​، على هامش المشاركة في مؤتمر قمّة القاهرة للسّلام، لبحث تطوّرات الأحداث في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة".

وأوضح في بيان، أنّ "اللّقاء شهد التّباحث في مجريات العدوان الصّهيوني على ​قطاع غزة​، والأوضاع المأساويّة الّتي يعيشها ​الشعب الفلسطيني​ الشّقيق، في ظلّ استهداف المدنيّين والمستشفيات، والنّقص الحاصل في الإمدادات والاحتياجات الطّبيّة والإنسانيّة".

وأكّد السّوداني "أهميّة العمل على توحيد الجهود من أجل وقف العدوان الصّهيوني، طبقًا لمبادرة العراق، والتّخفيف من آثار هذا العدوان، وتقديم المساعدات للفلسطينيّين، من خلال تأسيس صندوق خاص بهم وحماية حقوقهم".