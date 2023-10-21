شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق على «حرب غزة» يطيح الرئيس التنفيذي لقمة الويب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

استقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لقمة الويب اليوم السبت، بعد التعليقات التي أدلى بها حول الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس»، والتي دفعت بعض شركات التكنولوجيا والمستثمرين إلى سحب خططهم لحضور مؤتمر «قمة الويب» المقرر انعقاده في البرتغال الشهر المقبل.

وذكر كوسجريف في بيان: «للأسف، صارت تعليقاتي الشخصية مشتتة عن الفعالية وعن فريقنا ورعاتنا وشركاتنا الناشئة والأشخاص الذين سيحضرون». وأردف: «أعتذر بصدق مجدداً عن أي أذى تسببت فيه».

وقال متحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن قمة الويب، التي تنظم واحداً من أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم سنوياً، ستعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن قمة الويب 2023 في لشبونة ستمضي قدماً كما هو مخطط.

وأفادت وكالة «بلومبيرج» في تقرير، الجمعة، بأن «جوجل» و«ميتا بلاتفورمز» وشركات تكنولوجية عدة أخرى، بينها «إنتل» و«سيمنس»، قررت عدم المشاركة في الفعالية. ومن المقرر انعقاد القمة بين 13 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتعرض كوسجريف لانتقادات بسبب منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم 13 أكتوبر- تشرين الأول، أشار فيه إلى رد إسرائيل في غزة على هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وكتب كوسجريف في المنشور:«جرائم الحرب هي جرائم الحرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم التنديد بها». ويوم الثلاثاء الماضي بعد عدة أيام من المنشور، اعتذر كوسجريف عن تعليقاته.ويظل كوسجريف صاحب الحصة الأكبر في أسهم قمة الويب.