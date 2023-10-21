شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن غريفيث: نسعى لإرسال قافلة أخرى لغزة غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- (رويترز)

قال مارتن غريفيث، منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، السبت، إن المنظمة تأمل في إرسال قافلة ثانية من الشاحنات إلى غزة غداً الأحد في ظل نظام تفتيش ميسر يسمح بزيادة توصيل مساعدات الإغاثة هذا الأسبوع.

وأضاف غريفيث في مقابلة على هامش قمة القاهرة للسلام: «أسمع عن هذا منذ منتصف اليوم، لكننا نتفاوض بشأن ذلك الآن، حول أننا قد نرسل قافلة أخرى غداً، ربما أكبر قليلاً، من 20 إلى 30 شاحنة».

وأكد مسؤول بالأمم المتحدة أنه توجد مناقشات صعبة ولكن عادلة مع إسرائيل بشأن نظام التحقق من المساعدات، موضحاً أن المنظمة تهدف إلى جعل عملية المساعدات في غزة يمكن الاعتماد عليها بحلول منتصف الأسبوع، وكانت وكالات تابعة للأمم المتحدة دعت السبت إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وجاء ذلك بعد دخول 20 شاحنة محملة بشحنة من المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح.