شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. الجيش يشن غارات لاستعادة مواقع من المتمردين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانغون - أ ف ب

شنّ المجلس العسكري الحاكم في ميانمار غارات جوية على مواقع للمتمردين، في محاولة لاستعادة أراضٍ فقدها قرب الحدود الصينية.

وهاجمت مجموعة «جيش استقلال كاشين» المتمردة التي تسيطر على أراضٍ في ولاية كاشين، مواقع للجيش الميانماري حول منطقة موسي في شمال ولاية شان الخميس، وقرب بلدة لايزا في ولاية كاشين الجمعة.

وقال المجلس العسكري، إن الجيش اضطر إلى التراجع، الجمعة، ثم شن غارات جوية وأرسل تعزيزات من القوات.

وأكد «جيش استقلال كاشين»، السبت، أن الجيش شنّ غارات جوية وقصفاً مدفعياً.

وقال قائد من المتمردين: «صادرنا أسلحة كثيرة ومعدات عسكرية أخرى». ويسيطر «جيش استقلال كاشين» على جزء كبير من ولاية كاشين ذات الأغلبية المسيحية، ويواجه الجيش الميانماري منذ عقود. وشهدت المنطقة قتالاً عنيفاً منذ الانقلاب.

وأثارت الإطاحة بحكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سوكي من خلال انقلاب عام 2021 ردود فعل عنيفة، ويواجه المجلس العسكري معارضيه حالياً في أجزاء كبيرة من البلاد.

واتُهم المجلس العسكري بتنفيذ هجمات دامية عدة على مدنيين بينما يكافح للقضاء على معارضيه في أعقاب انقلابه عام 2021.