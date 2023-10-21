شكرا لقرائتكم خبر عن «بابيت» تتسبب في فيضانات وانقطاع للكهرباء في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم - أ ف ب

تسبّبت العاصفة «بابيت» في فيضانات كبيرة وأضرار بالممتلكات في مدن دنماركية ونرويجية خلال ليل الجمعة، واستمر تأثيرها في المملكة المتحدة السبت.

واجتاحت العاصفة الجمعة اسكتلندا خاصة، حيث أدّت إلى مصرع ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في شمال شرق البلاد.

وقالت عناصر في خدمات الإغاثة، إن العاصفة ضربت أيضاً سواحل ألمانيا مساء الجمعة، واستمرت طوال الليل، وأدّت إلى مقتل امرأة في سيارتها جراء سقوط شجرة.

وفي الدنمارك، تسبّبت العاصفة في ارتفاع حاد بمنسوب المياه في مدن بجنوب البلاد، فغمرت المياه طوابق أرضية، بينما انقطعت الكهرباء عن المنازل لساعات عدة.

وارتفع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق المعدل الطبيعي في مدن مثل أبينرا وهادرسليف وسوندربورغ وهيسنيس وفينشاف وفابورغ وأسينسون، وهي مستويات لا تُسجّل عادة إلا مرة واحدة كل 100 عام، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية «دي إم أي».

وقال مارتن فيندلبو من وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية: «علينا تصريف كميات مياه كبيرة من المدن، خاصة في جنوب جوتلاند». وفي ميناء رودفيغ للصيد في مقاطعة زيلندا، جنحت قوارب صيد عدة أو غرقت، وفقاً لصور نشرتها وسائل إعلام دنماركية.

وفي النرويج انقطعت الكهرباء عن قرابة 20 ألف شخص من سكان الجنوب، واقتلعت الرياح العاتية أسقف مبانٍ وأسقطت أشجاراً.

وفي المملكة المتحدة، حيث واصلت العاصفة إلحاق الأضرار السبت، اضطرت محطة كينغز كروس في لندن إلى إغلاق أبوابها ظهراً للحد من تدفق المسافرين الذين احتشدوا في القاعة، وعلى الأرصفة إثر إلغاء أو تأخير قطارات عدة.

- فيضانات

وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة شبكة السكك الحديدية البريطانية «نتوورك رايل»، أن خدمات «لندن نورث إيستيرن رايل» التي تنظم رحلات من لندن إلى إنجلترا واسكتلندا ما زالت «معرقلة إلى حد كبير» جراء العاصفة.

وفي شمال إنجلترا، استأنف مطار «ليدس برادفورد» نشاطه في وقت متأخر السبت، حسب ما أعلن على منصة «إكس»، بعدما أُغلق الجمعة إثر خروج طائرة تابعة لشركة «تي يو أي» TUI عن المدرج بسبب رياح قوية.

وأكدت وكالة البيئة على موقعها، إصدار ثلاثة تحذيرات من «فيضانات خطرة»، «تولّد خطراً كبيراً على حياة» السكان القريبين من ضفاف نهر ديروينت في ديربي.

وفي مقابلة مع «بي بي سي وان» السبت، قال النائب العمالي توبي بيركينز، إن قرابة 400 منزل في دائرته الانتخابية في تشيسترفيلد في وسط إنجلترا غمرتها المياه، وإن عدداً كبيراً من الناس «لا يعرفون حالياً أين يمكن أن يمكثوا».

وواصلت اسكتلندا رفع الأضرار التي سببتها العاصفة «بابيت» الجمعة. ودعا رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف على منصة «إكس» السكان إلى توخي الحذر، تماشياً مع سريان تحذير باللون الأحمر في منطقة «أنغوس» وبعض أجزاء «أبيردينشاير» (شمال غرب اسكتلندا).

وتعرض ساحل بحر البلطيق في ألمانيا أيضاً لرياح قوية وأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، وتسببت في فيضانات وإجلاء ألفي شخص، وفقاً لخدمات الطوارئ الألمانية في ولاية شليسفيغ- هولشتاين.

وسُجّلت أعلى مستويات من المياه قرابة منتصف ليل الجمعة في فلنسبورغ (شمال)، حيث ارتفعت المياه نحو 2.30 متر فوق المعدل الطبيعي، مسجلة رقماً غير مسبوق في المنطقة منذ نحو 120 عاماً. ويشهد الوضع تحسناً السبت.