شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسعى لعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن بشأن «حرب غزة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

تعتزم روسيا طلب عقد اجتماع آخر لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة والحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، وفق ما أعلن نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة السبت.

وعقد بطلب روسي اجتماع بشأن النزاع الاثنين، لكن مشروع قرار اقترحته موسكو يدعو إلى وقف لإطلاق النار، أُجهض بسبب معارضة أربعة من أعضاء المجلس من بينهم الولايات المتحدة التي انتقدت النص لعدم إدانته «حماس».

وقال نائب سفير روسيا الدائم في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي: «سنعقد بالتأكيد اجتماعاً جديداً لمجلس الأمن. وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك». ولم يذكر متى ستطلب روسيا، إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، عقد الاجتماع.

وأضاف: «في ما يتعلق بالقرار، لا أعرف مدى السرعة التي سنصل بها إلى المرحلة التالية من محاولة تمرير القرار».

جاءت تصريحات الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع قناة «سولوفيوف لايف» التلفزيونية الروسية.

ودعت روسيا مراراً إلى إجراء محادثات بشأن إنهاء النزاع، الأمر الذي يهدد بتعقيد علاقاتها مع إسرائيل.

وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك مع قادة دول عربية في وقت سابق من هذا الأسبوع على أمل إطلاق محادثات السلام.

واندلعت أحدث جولات الصراع في السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما هاجم مسلحو «حماس» إسرائيل من قطاع غزة، وقتلوا ما لا يقل عن 1400 شخص، فيما أدت الضربات الانتقامية الإسرائيلية على القطاع إلى مقتل أكثر من 4385 شخصاً، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم 1756 طفلاً، وفق أحدث حصيلة فلسطينية.