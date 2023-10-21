شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أمريكا ملتزمة بحصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية، دون أن تحول حركة حماس مسار هذه الإمدادات.

وأضاف في بيان بعد مرور أول قافلة من الإمدادات الإنسانية من خلال معبر رفح إلى القطاع: «سنواصل العمل مع كل الأطراف لإبقاء العمل سارياً بمعبر رفح؛ لضمان استمرار حركة المساعدات اللازمة لسكان غزة».

كما أعرب بايدن عن تقديره العميق لقادة مصر وإسرائيل والأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أكد مسؤول بالأمم المتحدة أن هناك مفاوضات لإرسال قافلة ثانية من 20-30 شاحنة مساعدات إلى غزة غداً