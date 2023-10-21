كتائب القسام تعلن استهداف تل أبيب

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وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في أسدود بعد 6 ساعات من الهدوء في الجنوب.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته الحربية قصفت كثيرا من الأهداف التابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية.
وذكر المتحدث باسم الجيش أنه تم استهداف مقرات لقيادة العمليات ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وغيرها من البنى التحتية ومواقع للمراقبة، وإطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس.
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