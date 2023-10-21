شكرا لقرائتكم خبر كتائب القسام تعلن استهداف تل أبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أمس، استهداف تل أبيب ووسط إسرائيل برشقة صاروخية جديدة، وكذلك أعلنتا قصف أسدود برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في أسدود بعد 6 ساعات من الهدوء في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته الحربية قصفت كثيرا من الأهداف التابعة لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

وذكر المتحدث باسم الجيش أنه تم استهداف مقرات لقيادة العمليات ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وغيرها من البنى التحتية ومواقع للمراقبة، وإطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس.