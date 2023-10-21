352 شهيدا خلال 24 ساعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت الصحة الفلسطينية بسقوط 352 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة، لتصل حصيلة القتلى في هذه الحرب منذ بدء التصعيد إلى 4385، حسب وزارة الصحة بالقطاع، منهم 1756 طفلا، و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحا. وأضافت، بأن «70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين». وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، باستشهاد نحو 30 شخصا فجرا في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 7 أشخاص، بينما استشهد 14 شخصا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.

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