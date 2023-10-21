إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة 3 دول عربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت إسرائيل رعاياها في مصر والأردن بالمغادرة فورا، بعد أن تظاهر الآلاف في البلدين أمس الأول ضد عمليتها العسكرية في قطاع غزة، كما أوصت مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى المغرب الذي شهد بدوره مظاهرات حاشدة. وجاء ذلك في إعلان مشترك من قيادة الأمن الوطني بمكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

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