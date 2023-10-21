إعصار تيج يثير الرعب في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سادت حالة من الرعب في اليمن، بعدما أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية اتخاذ تدابير احترازية تحسبا لإعصار «تيج» الذي ربما يضرب سواحل حضرموت خلال اليومين القادمين.

أطلق مركز الإنذار المبكر في محافظة حضرموت تحذيرا من حالة مدارية متوقع تعمقها بدرجة «عاصفة إعصارية» خلال اليومين القادمين.

وحث المركز في بيان صحفي الصيادين ومرتادي البحر في شرق المياه الإقليمية وأرخبيل سقطرى، وشمال بحر العرب والصومال، على التريث عن الإبحار أو السفر حتى الثلاثاء المقبل، ودعت مصلحة الأحوال الجوية للابتعاد عن مجاري السيول في سقطرى، ولفتت إلى أن جزيرة سقطرى شهدت سيولا من الوديان صباح أمس.

وقالت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، في بيان، إنها أصدرت عددا من التدابير الاحترازية لمرتادي البحر، للحد من الأضرار البشرية والمادية التي يمكن أن يخلفها إعصار «تيج»، والذي من المتوقع وصول تأثيراته إلى سواحل حضرموت.

وأضافت، بأنها رفعت درجة الاستعداد والتأهب وتجهيز فرق الإخلاء والإنقاذ، للانتشار في القطاع الشرقي لتنفيذ عمليات المساعدة اللازمة أثناء الإعصار في حال حدوثه، وأوضحت أن هذه التدابير، تشمل أيضا منع مغادرة العباري إلى جزيرة سقطرى.

وأشارت «خفر السواحل» إلى أنها أبلغت جميع الجمعيات السمكية في القطاع الشرقي، بضرورة «تجحيب قوارب الصيد إلى اليابسة، والابتعاد عن تجحيبها في بطون الأودية».

يذكر، أن العاصفة المدارية التي تطورت خلال الساعات القليلة الماضية من منخفض مداري عميق إلى مستوى عاصفة مدارية، تتمركز حالياً في منطقة جنوب وسط بحر العرب، وتسير بسرعة 5 كلم في الساعة، باتجاه محافظة ظفار العمانية، ثم السواحل الجنوبية لليمن.