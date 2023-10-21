شكرا لقرائتكم خبر الليبيون يتهمون المبعوث الأممي بتضليل العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم الليبيون المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بتضليل المجتمع الدولي بشأن الانتخابات في بلادهم، ووجهوا له انتقادات كبيرة بسبب تحركاته الأخيرة ومواقفه من القوانين الانتخابية، وأكدوا أنه تجاوز صلاحياته وتدخل في الشأن الليبي وحاول تعميق الأزمة السياسية.

وأعلن باتيلي في آخر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، تحفظه عن قوانين الانتخابات التي صادق عليها البرلمان ووضعتها لجنة 6+6، وقال «إنها لن تؤدي إلى انتخابات، لغياب التوافق بين الأطراف السياسية المتنافسة بشأنها، ولاستمرار الخلافات حول بعض القضايا مثل الخلاف حول أهلية المرشحين للرئاسة واشتراط تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل أي تصويت، إلى جانب النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

واتهم برلمانيون وسياسيون باتيلي بتجاوز صلاحياته وبمحاولة عرقلة إجراء انتخابات، معتبرين أنه لا يحق له التدخل في القوانين الانتخابية إما بالموافقة أو الرفض، وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، «إن باتيلي حاول التدخل في السلطة التشريعية وهي سيادة ليبية، موضحا أن التدخل في التشريعات يعني أن النظام القانوني في ليبيا سيكون خاضعا لتأثيرات خارجية، موضحا أن البعثة الأممية مهمتها المساعدة وتقديم الدعم وليس التدخل في القوانين الانتخابية.

وقال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، في بيان، «إن باتيلي يقوم بـ»تضليل» المجتمع الدولي ووضع عراقيل أمام الانتخابات في كل مرة يقدمّ فيها إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، من خلال مهاجمته لكل الأطراف وطعنه في القوانين الانتخابية، بهدف استمرار الوضع السياسي القائم.