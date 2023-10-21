شكرا لقرائتكم خبر 20 شاحنة دواء وغذاء تعبر رفح.. وإسرائيل تمنع الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت 20 شاحنة تحمل مستلزمات طبية وأدوية وأغذية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وتحركت الشاحنات في طريقها إلى القطاع فيما تنتظر المئات من الشاحنات الأخرى المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر استعدادا لعبورها.

وأفادت الأنباء بأنه سيتم بدء دخول الرعايا الأجانب تمهيدا لنقلهم إلى القاهرة ومغادرتهم بعد ذلك إلى بلادهم.

وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الأولوية ستكون للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وأشارت إلى أن مصر قامت بإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، «إن الوضع الإنساني في قطاع غزة تحت السيطرة، داعيا أهالي شمال القطاع للتوجه جنوبا، حيث ستدخل المساعدات الإنسانية»، وقال في تغريدة على تويتر «نناشد سكان شمال القطاع التوجه جنوبا. المساعدات الإنسانية ستدخل إلى هناك، وسنواصل تكثيف الضربات في منطقة شمال القطاع».

وأوضح أن التوجيهات السياسية هي نقل الغذاء والدواء والمياه عبر معبر رفح. وشدد على أن الوقود لا يدخل القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس، «إن الإمدادات المتجهة حاليا إلى قطاع غزة لن تتمكن من تلبية سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الصحية المتصاعدة مع استمرار الأعمال القتالية».

ودعت المنظمة في بيان إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون انقطاع عبر معبر رفح الحدودي إلى غزة، وذكرت المنظمة أنها تعمل مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان المرور الآمن لهذه الإمدادات الحيوية وتوصيلها إلى المستشفيات والمرافق الصحية.

كما دعت إلى حماية الطواقم الإنسانية في قطاع غزة، مع العمل على ضمان تسليم المساعدات إلى من هم في أشد الحاجة إليها.