إيطاليا تستقبل 4 آلاف عامل تونسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إيطاليا اتفاقا لاستقبال نحو 4 آلاف عامل من تونس، تماشيا مع تعهداتها بمساعدة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على وقف ضغط المهاجرين على حدودها. وقال مكتب وزير الخارجية أنطونيو تاياني «إن توقيع الاتفاق جاء خلال زيارة الوزير إلى تونس حيث من المقرر أن يلتقي نظيره نبيل عمار والرئيس التونسى قيس سعيد». وأفادت مذكرة إحاطة إيطالية بأن الاتفاقية تستهدف وجود قنوات هجرة نظامية «للعمال المؤهلين» الراغبين في القدوم إلى البلاد، كما وعدت روما بمساعدة تونس في جهودها الرامية لوقف مهربي المهاجرين وتوفير فرص عمل للشباب.

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