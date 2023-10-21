هجومان يستهدفان قاعدتين أمريكيتين بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤولون أمريكيون أن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق التي تستخدمها القوات الأمريكية، واستهدفت طائرة بدون طيار قاعدة في شمال العراق. ونقلت وكالة أنباء غربية عن مسؤول أمريكي ذلك مؤكدا. أن القوات الأمريكية اعترضت الطائرات الثلاث، ودمرت اثنتين منها وألحقت أضرارا فقط بالثالثة، مما أدى إلى إصابة قوات التحالف في القاعدة الغربية بإصابات طفيفة، وفقا لبيان صدر يوم الأربعاء عن القيادة المركزية الأمريكية.

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