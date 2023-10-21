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تسجيل هزتين أرضيتين في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم السبت، هزتين أرضيتين في خانقين بمحافظة ديالى.

وقالت وزارة النقل في بيان، إن "الهزة الأرضية الاولى سجلت في تمام الساعة 3:53:02 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها(4.1) درجة تبعد (1) كم شرق خانقين".

 

وأضاف البيان "أما الهزة الأرضية الثانية سجلت في تمام الساعة 7:51:44 بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.1) تبعد (2) كم شرق خانقين".

 

وأشار البيان الى أنه "لم يتم الشعور بهم من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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