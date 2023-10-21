انت الان تتابع خبر "الجيش الإسرائيلي" يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة، اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر".

وأضاف "سنكثف هجماتنا لتقليل المخاطر التي تتعرض لها قواتنا في المراحل المقبلة من الحرب، وسنزيد الهجمات اعتبارا من اليوم"، كما كرر دعوته سكان غزة التوجه جنوبا حفاظا على سلامتهم.



وأنهى مجلس الحرب الإسرائيلي، السبت، جلسة سرية عقدها في مقر قيادة الجيش في بئر السبع بالجنوب، وسط ترقب لبدء العملية البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.