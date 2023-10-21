انت الان تتابع خبر حماس تكشف: إسرائيل رفضت استقبال رهينتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس في بيان، "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك، ويوخفد ليفشيتز، لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل.



وذكر في البيان "إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

وكان الناطق باسم كتائب القسام أعلن، يوم أمس الجمعة، عن اطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية.