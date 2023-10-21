انت الان تتابع خبر التربية تصدر قراراً يخص "الحالات المرضية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التربية، اليوم السبت، إعادة العمل بنظام الانتساب للحالات المرضية للعام الدراسي الحالي، بعد مناشدة من أولياء أمور طلبة عبر قناة السومرية الفضائية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية تصوت على إعادة العمل بنظام الانتساب للحالات المرضية للعام الدراسي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) وذلك خلال انعقاد جلستها اليوم".

وأضافت أن "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي ستقوم بنشر ضوابط إنتساب الطلبة والتلاميذ المشمولين لاحقا".

وناشد العشرات من اولياء أمور الطلبة المصابين بأمراض مزمنة وزير التربية، عبر قناة السومرية الفضائية، بضرورة إعادة نظام الانتساب أو إيجاد صيغة تعالج عدم قدرتهم على الدوام بشكل اعتيادي في المدارس.