شاعر الحوثيين يفضح الفساد

حصلت « دوت الخليج » على رسالة مكتوبة بخط اليد تكشف حجم وهول الفساد في صفوف الحوثيين، والتي تفسر استغلال الحوثيين لمواقعهم القيادية لتسييس القضاء وتغيير المسار القضائي وإفساده وتحويله لما يخدم مصالحهم وظلم الأبرياء وانتهاك الحقوق، حيث داهمت فرق أمنية حوثية منزل شاعر الحوثيين محمد الجرموزي وقامت باعتقاله وإهانته، وجره إلى السجون، بسبب انتقاده واعترافه بوجود فساد كبير في الحوثيين، وهذا ما جعله يكتب الرسالة التي يخاطب فيها القيادي الحوثي حسين العماد ويشرح له حقيقة الأمر وموقف علي حسين بدر الدين.

انتقام شخصي

وكتب الجرموزي للقيادي الحوثي العماد «أريد منك نشر رسالتي وإيصالها للقيادة جميعا ليعرفوا أن غريمي الوحيد هو علي حسين بدر الدين، وأنه منتقم مني انتقاما شخصيا، ولا توجد معي أي قضية وانتقامه مني بسبب معرفته أن مظلومية الشحطري وصلت وعندي...، وقد سبق وأبلغته ونصحته وأرسلت له لكي ينصف هذا المظلوم ولكنه للأسف أخذته العزة بالإثم ومنح الفاسدين فرصة من ذهب».

وتأتي هذه الرسالة لتؤكد للجميع حجم النفوذ والفساد واستغلال الحوثيين مواقعهم وظلم الناس وتجيير الداخلية والقضاء لصالحهم وإطلاق المجرمين من السجون والتستر عليهم ومحاكمة كل من يتحدث عن الفساد والجرائم والانتهاكات وإصدار أحكام جائرة ضد الناس. ولم تتوقف انتهاكات الحوثيين عند ذلك فحسب بل وصل الأمر إلى إطلاق المجرمين من السجون وحمايتهم.

نص الرسالة

(الأخ العزيز حسين العماد تحية أخوية وبعد، أريد أن تعرف، أن علي حسين بدر الدين للأسف الشديد هو من خطط ودبر وهندس عملية مهاجمتي ومحاصرة بيتي انتقاما مني، عندما بلغناه بمظلومية الشحطري الذي أخرج غريمه من البحث على حسين دون ضمانه ودون إنصافه عندما وسطه ولد إخوان ثابت لإخراج محمد محمد إسماعيل الأحمر والأخ علي حسين استغل مشكلتي مع القضاء وحرض القيادة عليَّ وأقنعهم بتوقيفي وانصدمت منه بعدما طبع لي وجهه ووجه والدة...، وأنهم سوف يذهبون بي لمقابلة وزير الداخلية وإغلاق ملف الجزائية وأتفاجأ عندما وصلت للإدارة العامة للبحث أني موقف بالاستراحة داخل البحث دون أي سبب وكل يوم يأتي اتصال من القيادة والسيطرة للمسؤولين بالبحث بالمنع بتاتا للجرموزي ألا يتصل ولا يتواصل بأحد وممنوع من الزيارة وممنوع من كل شيء. أريد منك نشر رسالتي هذه وإيصالها للقيادة جميعا ليعرفوا أن غريمي الوحيد هو علي حسين بدر الدين وأنه منتقم مني انتقامًا شخصيًا ولا توجد معي أي قضية، وانتقامه مني بسبب معرفته أن مظلومية الشحطري وصلت، وعندي وعلى الرغم من أني كنت وما زلت حريصًا عليه ولم أقم بنشر هذه المظلومية بالإعلام حرصا عليه، وقد سبق وأبلغته ونصحته وأرسلت إليه لكي ينصف هذا المظلوم، ولكنه للأسف أخذته العزة بالإثم ومنح الفاسدين فرصة من ذهب عندما أوقفني خدمة لهم، وأريد منك أن تتواصل مع المحامين ليحضروا الجلسة القادمة بالجزائية التي يطبخ مؤامرتها علي حسين وهوامير الفساد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبقوة الله ثابت على موقفي وأطالب بمحاكمة علنية لكشف فسادهم، وأمتلك الأدلة والبراهين الدامغة)..

أخوك الشاعر محمد الجرموزي.

فساد أبناء الحوثي في اليمن

تسخير وزارة الداخلية لاعتقال المواطنين

تسييس القضاء لإصدار أحكام ظالمة وجائرة

رفض الحديث عن الفساد والانتهاكات

إطلاق المجرمين من السجون والحماية لهم