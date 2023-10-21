موريتانيا تقدم مساعدات لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني ، إن نواكشواط نجحت فى إيصال المساعدات إلي المتضررين في قطاع غزة "رغم الحصار والعدوان الغاشم".

وأضاف الرباط، في بيان أصدرته مساء اليوم السبت، أنهم يطمئن الشعب الموريتاني، بتوزيع الآلاف الطرود الغذائية على الأسر النازحة جراء العدوان الوحشي على غزة ،كما وزع مئات من حقائب الإسعافات الأولية على المستشفيات المتضررة من العدوان وآلاف الوجبات على جرحى الحرب".

وقدم الرباط، الشكر لكافة المتبرعين الذين ساهموا بعطائهم وجودهم في إغاثة الملهوفين والمحتاجين والمتضررين من الحرب.

في تطور جديد لدعم القضية الفلسطينية.. دعت مصر لعقد قمة إقليمية تهدف إلى بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ولوقف انتهاكات آل صهيون تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام".

فيما أعلنت كل من قطر والكويت تسلمهما الدعوات لحضور القمة التي تعقد السبت المقبل، في القاهرة، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن القاهرة لم تعلن رسمياً عن الدول التي وجهت لها الدعوة لحضور القمة ولا عن مكان انعقادها، كما تم توجيه الدعوة إلى عدة دول عربية، أبرزها السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وقطر، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجامعة العربية.

أهداف القمة

ووضعت القيادة المصرية أهدافها من القمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ والتي تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا.

كما يجتمع أطراف القمة من الحضور، لمناقشة المستجدات التي يشهدها قطاع غزة، حيث تجتمع خلالها كافة القوى، باختلاف توجهاتها ومواقفها، تحت "المظلة" المصرية، من أجل إجراء حوار جاد من شأنه حقن دماء المدنيين الأبرياء من الجانبين، من جانب، والمساهمة في تحريك المياه الراكدة، فيما يتعلق بالمفاوضات، عبر الضغط على أطراف الأزمة، لمواصلة المفاوضات، وتحقيق حل الدولتين، باعتباره يحظى بالشرعية الدولية.

جهود مصر لاحتواء الأزمة الفلسطينية

بينما تعكس القمة الضوء على دور مصر الأقليمي فيما يتعلق بتقديم الرؤية التي تتبناها مصر، حول الكيفية التي يمكن أن تدار بها الملفات الدولية المهمة، وتحديدا المرتبطة بالأزمات طويلة المدى، من أجل الوصول إلى حلول "توافقية" حولها، بعيدا عن سياسات الاستقطاب التي سادت المجتمع الدولي منذ عقود، وأسهمت في المزيد من التعقيدات.

وتُجدر الإشارة إلى الجهود المصرية في المقدمة، انطلاقًا من دورها تجاه القضية الفلسطينية، حيث بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا غير مسبوقا ضد والتي بدأتها قوات الاحتلال السبت الماضي حيث تواصلت التحركات العربية لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد حفاظًا على أرواح المدنيين وتخفيفًا لمعاناة سكان غزة.