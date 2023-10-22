شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: كلمة الرئيس قاطعة وحاسمة وعلينا جميعا المساندة والوقوف خلف الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة القاهرة للسلام التي دعت إليها مصر جاءت حاسمة وقاطعة وبلا مواربة، حيث أشار الرئيس إلى أن الموقف الراهن يختبر إنسانيتنا، قبل مصالحنا والجميع يترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، وهذه الكلمات التي بدأ بها الرئيس كلمته إنما هى تخاطب ضمير العالم أجمع الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة لشعب أعزل.

وأضاف "سالم": مصر دائما تقف موقف الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وهذا ما أخذته على عاتقها منذ سنوات طويلة، وفي سبيل ذلك تستخدم كل أدوات الضغط التي كان آخرها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بعد محاولات من جانب إسرائيل لمنع دخولها وانتصرت مصر بفرض إرادتها واستطاعت أن تنفذ ما أرادات.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن مصر دولة ذات سيادة مستقلة وهذا كلام لا يقبل القسمة على أي آراء أخرى أو مهاترات من أي جانب، وأنها قادرة بقيادتها السياسية الشجاعة والحكيمة والواعية وبجيشها العظيم وشعبها الكبير على الدفاع عن سيادة الأرض المصرية.

وأشاد سالم، بقول الرئيس السيسي "إن مصر انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة"، مشددا على ضرورة أن يقوم المصريون جميعا بالمساندة والوقوف خلف القيادة السياسية في اللحظات الصعبة التي تحتاج أن نكون على قلب رجل واحد وأصحاب كلمة واحدة، وأن نثق في قدرة الرئيس والدولة المصرية على اتخاذ القرارات اللازمة وفي الوقت المناسب.