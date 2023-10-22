جمعية الهلال الأحمر التركي أعلنت عزمها لدعم المشافي وسيارات الإسعاف بغزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، عزمها "تقديم دعم للمشافي وسيارات الإسعاف في غزة، يتمثل بتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية لشهر كامل".

وذكرت الجمعية، في بيان، أنها "ستقدم دعما للهلال الأحمر الفلسطيني عبارة عن 400 ألف لتر من الوقود، من أجل سد احتياجات المشافي وسيارات الإسعاف بقطاع غزة لمدة شهر كامل".

وفي هذا الإطار، أعلنت الجمعية، أنها "ستقدم جمعية الهلال الأحمر التركي لنظيرتها الفلسطينية 600 ألف دولار ثمن الكمية المذكورة من الوقود الذي سيُخصص لتأمين الطاقة الكهربائية للمشافي وسيارات الإسعاف بغزة".

وكشفت أنها "ستقدم مساعدات إنسانية أخرى لغزة، أبرزها معدات ومستلزمات طبية ستصل القطاع عبر طائرة المساعدات التركية الرابعة التي من المقرر أن تتجه إلى مصر قريبا".

وأفادت بأن "فريق الهلال الأحمر التركي في مصر، يشرف أيضا على تأمين وإيصال المساعدات العينية إلى غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري".

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة التي تعيش حصارا مطبقا منذ 7 تشرين الأول الجاري، وقطع عنها الجيش الإسرائيلي الغذاء والماء والدواء والوقود ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور.