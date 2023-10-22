أشارت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، إلى أنّ "ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اجتمع في الرياض، مع السّيناتور الأميركي ليندسي غراهام، وجرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث التّصعيد العسكري الّذي تشهده غزة حاليًّا".
وأكّد بن سلمان "ضرورة بذل الجهود الممكنة كافّة لخفض وتيرة التّصعيد، وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسّلام في المنطقة والعالم"، مشدّدًا على "أهميّة تهيئة الظّروف لعودة الاستقرار، واستعادة مسار السّلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".
كانت هذه تفاصيل خبر بن سلمان التقى غراهام: لبذل الجهود كافة لخفض وتيرة التصعيد في غزة وضمان عدم اتساع رقعة العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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