الصحة الإسرائيلية: 1400 قتيل و4834 جريحا منذ 7 تشرين الأول

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حوالي "1400 قتلوا وجرح 4834، منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس يوم 7 تشرين الأول".

وأوضحت الوزارة، أنه "من بين الجرحى الـ4834، لا يزال 301 في المستشفيات، من بينهم 48 في حالة خطيرة و173 في حالة متوسطة"، معلنةً أنه "تم اختطاف 203 على الأقل".

وفجر 7 تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".