بايدن حضَّ جميع الجهات على السماح بإيصال المساعدات إلى غزة: هي ضرورية بشكل حاسم

حض الرئيس الأميركي جو بايدن، جميع الجهات "المعنية بالنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين والحرب بين حماس وإسرائيل، على إبقاء معبر رفح مفتوحا، وذلك بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية أولى الى قطاع غزة انطلاقا من مصر".

ولفت بايدن، في بيان اصدره البيت الأبيض، الى أنني "كنت واضحا منذ بداية هذه الأزمة، سواء في تصريحاتي الرسمية أو في محادثاتي الخاصة: إن المساعدات الإنسانية ضرورية بشكل حاسم وعاجل ويجب أن يستمر إيصالها".

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، العائد من جولة في الشرق الأوسط، على أننا "نحض جميع الجهات على إبقاء معبر رفح مفتوحا بهدف إدخال مساعدة حيوية لسكان غزة في شكل مستمر".

ودخلت السبت أولى المساعدات الإنسانية من مصر الى غزة حيث تتزايد حاجة السكان الى الغذاء والدواء بعد أسبوعين من القصف المكثف والحصار المحكم.