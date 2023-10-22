أبو عبيدة: مستعدون لإطلاق سراح المحتجزتين غدا بالإجراءات نفسها التي أطلقنا بها المحتجزتين الأميركيتين

أعلن النّاطق العسكري باسم "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ​أبو عبيدة​، أنّ "الكتائب على استعداد أن تُطلق سراح المحتجزتَين "نوريت" و"يوخفد" غدًا، بالإجراءات نفسها الّتي تمّ من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأميركيّتَين يوم أمس".

وكان قد أشار​أبو عبيدة​، في وقت سابق اليوم، إلى "أنّنا قمنا بإبلاغ الإخوة القطريّين مساء أمس، أنّنا سنطلق سراح كلّ من: نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، لأسباب إنسانيّة قاهرة ودون مقابل؛ إلّا أنّ حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".