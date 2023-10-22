أعلن النّاطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أنّ "الكتائب على استعداد أن تُطلق سراح المحتجزتَين "نوريت" و"يوخفد" غدًا، بالإجراءات نفسها الّتي تمّ من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأميركيّتَين يوم أمس".
وكان قد أشارأبو عبيدة، في وقت سابق اليوم، إلى "أنّنا قمنا بإبلاغ الإخوة القطريّين مساء أمس، أنّنا سنطلق سراح كلّ من: نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، لأسباب إنسانيّة قاهرة ودون مقابل؛ إلّا أنّ حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة: مستعدون لإطلاق سراح المحتجزتين غدا بالإجراءات نفسها التي أطلقنا بها المحتجزتين الأميركيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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