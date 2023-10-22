"حزب الله" نعى عنصرين سقطا أثناء قيامهما "بواجبهما الجهادي"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد وسام محمد حيدر "أحمد عباس" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

كذلك أعلن الحزب، أن "المقاومة الإسلامية تزق الشهيد المجاهد إبراهيم حسن عطوي "أبو تراب" من بلدة الصوانة جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.