شخص أطلق النار باتجاه طليقته وقتلها في ضهر العين- الكورة

أقدم المدعو "ج. ع." على إطلاق النّار باتجاه طليقته "ر. م." من رشّاش حربي، فأرداها قتيلةً، في ​ضهر العين​ - ​الكورة​. وحضر عناصر من الصليب الأحمر وقوى الأمن الداخلي إلى المكان، فيما فرّ مطلق النّار، وفُتح تحقيق بالحادثة.

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