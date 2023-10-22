من أمريكا لإسرائيل لقبضة حماس .. جوديث رعنان وابنتها المراهقة ناتالي «فيديو لحظة تسليم الرهائن»

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلقت حركة حماس ليل الجمعة سراح رهينتين – جوديث رعنان وابنتها المراهقة ناتالي – اللتين تم اختطافهما من كيبوتس ناحال عوز خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

هذه المرة الأولى التي يتم فيه الإفراج عن رهائن من بين 203 رهائن على الأقل تحتجزهم حماس منذ تسللها إلى البلدات الجنوبية الإسرائيلية والمذبحة التي ارتكبتها هناك والتي بدأت الحرب الجارية بين إسرائيل والحركة.

وتم تسليم الاثنتين، اللتين تحملان الجنسية الأمريكية، للصليب الأحمر، الذي قام بدوره بتسليمهما لإسرائيل.

ولم تتضح على الفور الآلية الدقيقة لعملية التسليم. وقالت حماس إن إطلاق سراح الرهينتين تم “لأسباب إنسانية”.

من شيكاغو

الأم وابنتها، من شيكاغو، كانتا في زيارة إلى والدة جوديث في كيبوتس ناحل عوز عندما اجتاحته حماس في 7 أكتوبر.

الاثنتان وصلتا إلى إسرائيل حيث كان من المقرر أن تجتمعا مع أفراد عائلتهما .

وكانت جوديث رعنان وابنتها ناتالي، من منطقة شيكاغو، قد سافرتا إلى إسرائيل للاحتفال بعيد ميلاد والدة جوديث الـ85 في كيبوتس ناحال عوز بالإضافة إلى موسم الأعياد اليهودية.

ولقد أطلعت الاثنتان مجتمعهما على تقدم رحلتهما وكانتا تستمتعان بهذا الوقت “المميز حقا بين الأم وابنتها” قبل أن تختفيا بعد أن شنت حماس هجومها في 7 أكتوبر، حسبما قال الحاخام مئير هيخت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال هيخت: “لقد تلقينا هذه الأخبار الرهيبة بأن جوديث وابنتها ناتالي مفقودتان ويبدو على الأرجح أنه تم احتجازهما كرهينتين في غزة”، مضيفا “هناك شعور وكأن مجتمعنا قد تم انتهاكه”.

احتفلت الاثنتان بـ”سيمحات توراة”، وهو عيد يحيي اليهود فيه اختتام القراءة السنوية للتوراة. ومكثت الاثنتان في ناحال عوز، وهو كيبوتس إسرائيلي يبعد حوالي 1.61 كيلومتر عن حدود غزة.

مع تكشف رعب الهجمات، أرسلت الاثنتان رسائل مذعورة إلى أحبائهما من غرفة محمية وصفتا فيها أصوات إطلاق النار والعنف من حولهما قبل أن ينقطع الاتصال بهما.

وقال والد ناتالي، أوري رعنان من ولاية إلينوي الأمريكية، إنه تحدث مع ابنته عبر الهاتف بعد إطلاق سراحها، وصرح رعنان، الذي يقيم في ضواحي شيكاغو لوكالة “أسوشيتد برس” إن ابنته “في حالة جيدة”، مضيفا “إنني أبكي، وأشعر أنني بأحسن حال”.

وروى الرجل (71 عاما) إنه رأى في الأخبار أن حماس ستطلق سراح أم أمريكية وابنتها، وقضى اليوم على أمل أن تكون ابنته ووالدتها جوديث هما المقصودتان.

وقال أوري رعنان إن معرفة أن نتالي ستتمكن من الاحتفال بعيد ميلادها ال18 في الأسبوع المقبل في المنزل مع عائلتها وأصدقائها هو “خبر رائع”.

وأضاف أنه يعتقد أن ناتالي وجوديث ستسافران إلى تل أبيب للم شملهما مع أقاربهما، وأنهما ستعودان إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

ستجتمعان قريبا مع أسرتهما

وأصدر البيت الأبيض بيانا من بايدن قال فيه إنه “يشعر بسعادة غامرة” لأن الأم وابنتها “ستجتمعان قريبا مع أسرتهما التي انهكها الخوف”.

وشكر بايدن، الذي تحدث في وقت سابق من اليوم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “حكومة قطر وحكومة إسرائيل على شراكتهما في هذا العمل”.