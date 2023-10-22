متحدث الرئاسة يكشف السبب .. لماذا لم يصدر بيان ختامي عن قمة القاهرة للسلام

الشارقة - اميمة ياسر - قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ن انعقاد قمة القاهرة شهد مشاركة عدد كبير من قادة وزعماء دول العالم، وأوضح فهمى أن المشاركة الواسعة عالميا دليل قوي على قوة مصر ودورها المحوري إقليميا.

وكشف المستشار أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد" عن سبب عدم صدور بيان ختامي مشترك لـ قمة القاهرة للسلام، موضحا أن عدم صدور بيان ختامي لا يعني فشل القمة، ومجلس الأمن في عدة مرات لم يصدر أي بيان ختامي للقمم التي عقدها، بل هناك توافق بين المشاركين في عدة نقاط .

وتابع متحدث الرئاسة، أنه لا يوجد تطابق في وجهات النظر السياسية، والهدف من قمة القاهرة للسلام هو حشد المجتمع الدولي بشأن ما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث، أن هناك العديد من نقاط التوافق بين المشاركين في قمة القاهرة للسلام، كما أنه لا يوجد أي خلاف بين المشاركين في قمة القاهرة بشأن دخول المساعدات لقطاع غزة.

وتابع: احترام حقوق المدنيين وحل الدولتين كان من أهم نقاط التوافق بين المشاركين في قمة القاهرة للسلام، معقبًا: "القمة نجحت في العديد من النقاط المختلفة".