شكرا لقرائتكم خبر عن «حماس» تتحدث عن رفض إسرائيلي لاستلام رهينتين.. ونتنياهو ينفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حركة «حماس» السبت، أن إسرائيل رفضت استلام محتجزتين قررت الحركة إطلاق سراحهما، إلا أن مكتب رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، نفى الأمر، واصفاً ذلك بـ«الدعاية الكاذبة» للحركة.

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة «حماس»، أبوعبيدة في بيان: «قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء الجمعة أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك التي تحمل بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز التي تحمل البطاقة رقم 005236955».

وأوضح البيان أن قرار إطلاق سراح المحتجزتين يأتي لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل. وأضاف البيان: «إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما».

لكن مكتب نتنياهو، نفى ما أعلنته الحركة، ووصف ذلك بـ«الدعاية الكاذبة» من الحركة. وقال: «مستمرون في جهودنا وبكل الطرق من أجل إعادة المخطوفين».